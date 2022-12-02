Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi’nde Çorum’da tavukçuluk ve yumurta sektörünün durumuyla ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.

“ÇORUM’DA 35 İŞLETME VAR”

Hazırlanan raporu meclis üyelerinin bilgisine sunan Komisyon Başkanı Abdullah Uysal, “1990’lı yıllarda devlet teşviki ile kurulan çiftçilikler sonucunda ilimiz, ticari yumurtacı kanatlı sektöründe söz sahibi olmuştur. Ticari işletmelerdeki yumurtacı tavuk sayısı bakımından ilimiz, Afyonkarahisar, Konya, Manisa, Balıkesir, Bursa, İzmir, Ankara ve Kayseri’den sonra yumurta üretiminde 9. sıradadır. Yumurta üretimi ve pazarlamasında Çorum Yumurta Pazarlama A.Ş.’nin kurulumu ile güçlü bir pazarlama ağı oluşturulmuş olup, bunun sonucunda yıllar içerisinde bu büyümeyi katlayarak sürdürmektedir” dedi.

Çorum’da toplam 35 işletmede 144 adet kümeste yaklaşık 3 milyon 900 bin adet tavuk beslendiğini kaydeden Uysal, “Bu işletmelerin 33 adedi ticari yumurtacı olup, diğer 2 işletme ise etlik piliç üretimi yapmaktadır.

Etlik piliç üretimi yapan işletmeler dönemsel olarak çalışmakta ancak çoğu zaman faaliyet göstermemektedir. Bunun en büyük sebebi ise ilimizde etlik piliç konusunda faaliyet gösteren bir firma ve kesimhanenin bulunmamasıdır. Etlik piliç işletmelerimiz, kesimhaneye olan uzaklığından dolayı yolda ağırlık firesinin çok olması sebebi ile zarar etmektedir” ifadelerini kullandı.

“SEKTÖRDE GERİLEME VAR”

“İlimizde kanatlı sektörü son yıllarda gerileme ve kanatlı hayvan sayısında azalma eğilimine girmiştir” diyen Uysal, “Bunun sebebi ise sektör için gerek yumurtacı gerekse de etlik piliç üretiminde artan maliyetler olup, en büyük maliyeti yem hammadde fiyatlarının yüksek olması ve çoğu hammaddenin (soya, mısır gibi) yurtdışından ithal edilmesinden dolayı firmalara büyük mali yük getirmektedir.

Çorum’da 2021 yılında 750 milyon yumurta satışı yapılmış olup, çoğu iç pazara yapılmıştır. Bu rakam Türkiye üretiminin yüzde 4’ünü oluşturmaktadır. Ayrıca ülkemizin kanatlı sektöründe bulunan hayvanların yüzde 4’ü ilimizde bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

SEKTÖRE YÖNELİK DESTEKLEMELER

Sektöre yönelik desteklemeler incelendiğinde; desteklemelerin faiz indirimli yatırım ve işletme kredileri, IPARD, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı ve ihracat iadelerinin oluşturduğunu kaydeden Uysal, “TMO tarafından zaman zaman sübvanseli mısır verilmektedir. Bunun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu işletmelerimize kırsal kalkınma yatırım programı dahilinde yüzde 50 oranında silo, alet ve ekipman desteği sağlanmaktadır. IPARD desteklemeleri sadece etlik piliç sektörüne yönelik olup ticari yumurtacı işletmelerimize yönelik herhangi bir destekleme yoktur. Bunun dışında sektöre yönelik herhangi bir destek bulunmamaktadır” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

