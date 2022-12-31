Bu yatırımlar, yeni yatırım ve yatırımcılar açısından da Sungurlu OSB’yi cazip hale getirdi. Savunma sanayi alanında aldığı yatırımlarla, Sungurlu, Türkiye’nin yeni Kırıkkale’si olma yolunda ilerliyor.

Çorum’dan çıkıp Türkiye ekonomisinin en büyük aktörlerinden biri haline gelen Ahlatcı Holding, Sungurlu’ya kurmaya başladığı devasa fabrika ile 2022 yılına da damgasını vurdu.

Altın sektöründe işlem hacmi bakımından dünyanın ilk 10’u arasına giren Ahlatcı Holding, yıllık ortalama 5 milyar dolarlık ihracatıyla sektörünün ihracat lideri. Holding’in savunma sanayi sektörüne girişi ise Sungurlu’nun ve dolayısıyla Çorum’un kaderini değiştirecek büyüklükte bir gelişme.

Dolayısıyla, savunma sanayi yatırımlarının sürpriz bir şekilde Çorum’un gündemine girişi, tartışmasız Çorum’da 2022 yılının en önemli olayı.

