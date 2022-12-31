Ahlatcı Holding’in Barut Fabrikası yatırımı için Sungurlu’yu seçmesi yanında, kapsül ve fişek fabrikaları başta olmak üzere sonradan Sungurlu’ya yönelen başkaca fabrikaların da arkasında Bakan Yardımcısı Dere’nin olduğu muhakkak. Dolayısıyla; 2022 yılında Çorum’un en popüler ismi olarak Muhsin Dere öne çıktı.

1976 Sungurlu doğumlu olan Muhsin Dere, Sungurlu İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1999’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda müfettiş yardımcısı olarak 2000 yılında meslek hayatına başladı. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, TARİŞ ve Marmara Birlik’te denetmenlik yaptıktan sonra 2010 yılında başmüfettiş oldu.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nda iki yıl geçici görevle bulundu. Sanayi Bakanlığı’nda Genel Müdür, TSE’de Başkan Yardımcısı, Savunma Sanayii’nde Müsteşar Yardımcısı oldu. 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli Savunma Bakan Yardımcılığı’na atandı. Evli, iki çocuk babası, İngilizce ve Arapça biliyor.

