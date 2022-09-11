Her yıl oluğu gibi bu yılda Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından kutlanacak olan Ahilik Haftası etkinlikleri 15-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’nin katkıları ile bu yıl 35.’si kutlanacak olan Ahilik Haftası, 15 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ahilik Haftası kutlamalarına Birliğe bağlı tüm esnaf odaları temsilcilerini ve Çorumlu esnaf ve sanatkarları davet ederek, Ahilik Haftası programını ise şöyle açıkladı:

“15 Eylül Çarşamba günü saat 08.30 Yılın Ahisi tarafından kendi iş yerinde kahvaltı ikramı, saat 10.00 Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, saat 10.30 Çorum Valiliği ziyareti, saat 11.00 Garnizon Komutanlığı ziyareti, saat 11.30 Belediye Başkanlığı ziyareti, saat 12.30 Mehteran eşliğinde Kadeş Barış Meydanı’ndan Hürriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü, saat 12.45 Hürriyet Meydanı’nda protokol konuşmaları, Şed kuşatma töreni, esnaf ve sanatkarların ürünlerinin sergi açılışı ve Ahilik pilavı ikramı, saat 14.00 Şehit Emin Güler Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin ziyaret edilmesi, saat 14.30 Kamile-Hacı Akdağ Huzurevi’nin ziyaret edilmesi, saat 15.00 Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ziyaret edilmesi.

16 Eylül Cuma günü ise saat 12.00 Bölge Trafik Müdürlüğü önünde sürücülere leblebi ikramı, Cuma namazından sonra Ulu Cami’de şehitlerimiz ve Ahi Teşkilatı mensupları için Mevlid-i Şerif okunması, Cuma namazı çıkışı ise Ulu Cami, Hıdırlık Cami, Küçük Sanayi Sitesi Cami, Esnaf Evleri Cami ve Abdi Bey Cami’nde cemaate Ahilik pilavı ikramı.”

YILIN AHİSİ ÇELENK

Bu arada Yılın Ahisi ise Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı 71 yaşındaki İbrahim Çelenk olurken, Çelenk’in mesleğe 1965 yılında başladığı ve hiç ara vermeden mesleğini sürdürdüğü ve bu süreçte çok sayıda çırak ve kalfa yetiştirdiği öğrenildi.

Yılın Ahisi seçilen İbrahim Çelenk ise, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun’u ziyaret ederek, kendisini bu unvana layık gördüğü için kendilerine teşekkür etti.

Birlik Başkanı Gür, Yılın Ahisi seçilen İbrahim Çelenk’i kutlarken, Ahilik geleneğini tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da kültürel bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Recep Gür ayrıca, Çorumlu esnaf ve sanatkarların 35. Ahilik Haftası’nı kutlarken, tüm Çorum halkını da kutlamalara davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

