İddialara göre Gölet Köyü sakinleri, kendilerine ait Akkaya Yaylasına cami yaptırmak için Diyanet İşleri Başkanlığından izin alarak çalışmalara başladı. Temeli atılan cami inşaatının yanına ise prefabrik mescit yerleştirildi.

PREFABRİK MESCİT ZARAR GÖRDÜ

Cami inşaatının kendi arazileri üzerine yapılmak istendiğini iddia eden Tekkeşin Yaylası sakinleri ise inşaatın hemen yanına konulan prefabrik mescidi kaldırmak istedi. Bunun üzerine her iki yaylanın sakinleri karşı karşıya geldi. Yaşanan olaylar sırasında prefabrik mescit zarar gördü, çıkan yangın söndürüldü.

JANDARMA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Çıkan olaylar sırasında çok sayıda kişi, kendilerinin darp edildiğini belirterek savcılığa şikayette bulundu. Kargı Kaymakamlığı ve Kargı Cumhuriyet Savcılığı, yaşananlar üzerine soruşturma başlattı.



