Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum’da ikamet eden 526 bin 282 kişiden 439 bin 276’sı Çorum doğumlu. TÜİK, ülke genelindeki bazı verileri kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre Çorum’da ikamet eden 526 bin 282 kişiden 439 bin 276’sı Çorum doğumlu.

Ayrıca çevre illerinden Samsun’da ikamet eden 1 milyon 371 bin 274 kişiden 1 milyon 36 bin 691’i Samsun doğumlu. Amasya’da ikamet eden 335 bin 331 kişiden 224 bin 756’sı Amasya doğumlu. Ordu’da ikamet eden 760 bin 872 kişiden 637 bin 97’si Ordu doğumlu. Sinop’ta ikamet eden 218 bin 408 kişiden 157 bin 842’si Sinop doğumlu. Tokat’ta ikamet eden 602 bin 567 kişiden ise toplam 479 bin 162’si Tokat doğumlu.

Öte yandan illere göre ortanca yaş verilerine göre Türkiye’de en yüksek ortanca yaş ortalamasına sahip il Sinop oldu. Sinop’ta ortan yaş 41,8 olarak kayıtlara geçerken, Amasya’da 38,7 yaş ortalaması, Çorum’da 38,9 yaş ortalaması, Ordu’da 39,3 yaş ortalaması ve Samsun’da ise 36,6 yaş ortalaması olduğu bilgisi paylaşıldı.

(İHA)

