Su sıkıntısının hat safhaya ulaştığı ve su kaynaklarını tamamen tükendiği bir dönemde önemli çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Koçhisar Barajı isale hattı çalışması çerçevesinde, 53 kilometreden rekor bir sürede Çorum’a içme suyu getirdik. Hiç suyumuz kalmadı dediğimiz günlerde Çorum’un su sorununu çözmüş olduk. Şu anda 4 barajda yaklaşık 45 milyon metreküp su rezervimiz ve yüzde 34 doluluk oranı var. Önümüzdeki yıllarda inşallah Çorum’un su problemi olmayacak” dedi.

Başkan Aşgın, su konusundaki açıklamalarının son bölümünde ise günümüz dünyasında her geçen gün biraz daha zor ulaşılabilen suyun tasarruflu kullanılması için çağrıda bulundu.