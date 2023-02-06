Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası ilerleyen saatlerde olabilecek ilave kan ihtiyacı için vatandaşları kan bağışına davet etmesinin ardından Çorum’da Türk Kızılay şubeleri önünde bağışçılar kan verebilmek için yoğunluk oluşturdu.

Türk Kızılay’a kan bağışında bulunan vatandaşlar arasında Çorum’a üniversite eğitimi için gelen ve antrönör olarak kalan Kahramanmaraş’lı Baddal Güler’de kan bağışı çağrısında bulundu.

Güler, deprem sonrası ailesi ile 30 saniye görüşebildiğini ve bir daha haber alamadığını ifade ederek “Sabah saatlerinde yaklaşık 20-30 saniye aileme ulaşabildim. Anneme ulaştım. Onun haricinde telefon ya da internet üzerinden hiçbir şekilde ulaşım sağlayamıyorum. Merak ediyorum. Artçı depremlerde yüksekmiş. Sizlerden ricam Kızılay kan merkezlerine gelip kan verin” dedi.

Deprem bölgesinin çok soğuk olduğunu, depremzedelerin soğuktan korunmak için kıyafet ve battaniyeye ihtiyaçları olduğunu belirten Güler, Çorumlulardan eski kıyafet ve battaniyelerini bölgeye ulaştırmalarını istedi.

Baddal Güler, ayrıca “Aşırı derecede kana ihtiyaç var. Rica ediyorum sağlıklı olan arkadaşlar mutlaka kan versin” diyerek kan bağışı çağrısında bulundu.