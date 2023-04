Bir vatandaş fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, “Çok güzel olmuş yemesinler. Ne yapalım yani Allah yine de reisimizi başımızdan eksik etmesin. 300 liralık değil gram alır yerim ama rahatlık isterim, huzur isterim. Allah o donsuzları başımıza getirmesin.” dedi.

Bir başka vatandaş artan fiyatlardan dert yandı: “Etin kilosu 350 lira alamadıktan sonra anca geçerken bakıyoruz. Başımızdan bunu göndereceğiz başka çaremiz yok.”

Artan soğan fiyatlarına tepki gösteren bir vatandaş, “O beğenmediğin kötü soğana kul olduk. İnşallah kurtulacağız yakındır.” yorumunu yaptı.



“ENFLASYON UÇTU GİDİYOR”

Enflasyon rakamlarına inanmadığını bildiren bir yurttaş, “Enflasyon yok diyorlar, enflasyon uçtu gidiyor. Kimse durduramaz bu enflasyonu. Soğanın kilosu 30 lira olmuş, vatandaş tane tane alacak, tane tane yiyecek, günlük yaşayacak.” şeklinde konuştu.



“ORTALIK ÇOK PAHALI”

TUİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirten bir vatandaş, “Yüzde 150, 160 enflasyon. Enflasyonu düşük gösteriyorlar, ortalık çok pahalı. Bu hükümetin bir an evvel gitmesi lazım. Kurtulmamızın tek çaresi bu. Bugün emeklinin durumu ortada bir kısmına zam verdi bir kısmına vermedi. Emekli bitik, şuradan köyümüze gidip gelsek bin lira. Adam bugün Avrupa’dan geliyor kral gibi yaşayıp gidiyor. Bizler şu durumu hak etmiyoruz vatandaş olarak.”

Bir vatandaş, “Biz yönetici değiliz, yönetileniz. Yönetenler daha iyisini bilir, Türkiye’nin gerçeği bu.” dedi.

Sadece etin değil tüm gıda ürünlerinin zamlanmasından şikayet eden bir kadın, “Aldığımız maaş marketten gelirken bitiyor.” cevabını verdi.



“ALLAH TAYYİP’E UZUN ÖMÜR VERSİN”

Etin kilosunu ucuz bulan bir vatandaş şunları söyledi: “Bu fiyatlar pahalılığı önler. Ben memnunum onun için hiçbir şey demiyorum. Allah Tayyip’e uzun ömür versin. Herkesin bir görüşü var dimi. Ben emekli öğretmenim, evvelden ben ilkokuldayken besmele çektiğimde öğretmen kulağımı çektiydi. Hiç unutmuyorum şeker bayramı demedim diye de kulağımı çekti. Onun için şimdi duruma bakıyorum emekli öğretmenim hiç borçlanmıyorum, hayrımı da yapıyorum, zekatımı da yapıyorum Rabbim bereketini veriyor. O yüzden ben enflasyonla ilgilenmiyorum.”



“BAŞTAKİLERİN GİTMESİ LAZIM”

Bir vatandaş “Bu ülkede böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi. 350 liraya et alıyorum 6-7 kişiyiz bir sefer yedin bitecek, bir kilo kıyma alıyorum hanım bir sefer yemek yapıyor bitiyor. Bu ekonomik durum nereye kadar gidecek, bekle bekle bunun sonu ne olacak. Devletimiz iyi ama bu baştaki yönetenlerin gitmesi gerekir.” ifadesini kullandı.

Vatandaşların yarım kilo et bile alamadığını dile getiren bir vatandaş şunları kaydetti: “Bir bankacı olarak söylüyorum beyefendiler yukarıdakiler diyorlar ki işte enflasyon şu enflasyon bu, insinler çarşıya pazarları dolansınlar enflasyon yüzde 100. Pazara çıkıyorsun ama bin pişman oluyorsun.”

Ete yapılan zamlara “Çok güzel olmuş” yorumunu yapan vatandaş “Ucuz oldu mu kimse yemiyor biraz pahalansın ki millet et yesin. Emekliye 7500 veriyor daha ne yapacak hükümet az mı?” diye sordu.



“ENFLASYONLA MÜCADELE EDECEK BİR LİDER LAZIM

Bir genç, ete gelen zamların asgari ücretliler ve emekliler için çok fazla olduğunu kaydederken, bir başka yurttaş, “Aşırı pahalı. Bizim paramız hiç bu kadar değersiz olmamıştı. Gerçekten insanlar zor durumda. Alamıyoruz. Paramız Afgan parasına döndü. Tomarla para alıyorsun bir pazara gidiyorsun hepsi bitiyor. İyi bir yönetim lazım. Enflasyonla mücadele edecek bir lider lazım.” şeklinde konuştu.

Ete gelen zamların kendisini çok üzdüğünü ifade eden bir vatandaş, “Et falan alamıyoruz ben bir oturuşta bir kilo et yiyordum ama şimdi hiç yiyemiyoruz. Böyle giderse zaten insanlar birbirini yiyecek et yerine. İnşallah düzelir.” dedi.

Bir vatandaş, “Bir kilo alacağımıza yarım kilo et alırız” yorumunu yaparken, bir başka vatandaş ise “Herhalde kıymayı da artık yiyemeyeceğiz.” sözlerini kullandı.



“DEVLETİMİZ İYİ ON NUMARA YÖNETİYOR”

Yönetimden memnun olduğunu belirten bir vatandaş, “Devletimiz iyi on numara yönetiyor, şöyle caddeye bakıyorum, hiçbir tane kötü araç görmüyorum hep lüks araç. Gece çalışmaya çıkıyorum trafik hep böyle. İnsanlar cadde cadde turluyorlar para yok da nasıl geziyorlar.” cevabını verdi.