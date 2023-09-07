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İl Emniyet Müdürlüğünün sokakta uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 kilogram kannabinoid, 486 gram sıvı sentetik kannabinoid, 8 tablet sentetik ecza, 2 tabanca ve 5 fişek, 2 kilogram tütün ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 275 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 2'si salıverildi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri serbest bırakıldı.