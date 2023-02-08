Buharaevler Kadın Kültür Merkezi ve Engelli Eğitim Merkezi’nde kursiyer ve hocalar örnek bir davranışa imza attı. Dikiş atölyesinde el emeği ürünler depremzedeler için hazırlanıyor. Kursiyerler, usta öğreticiler eşliğinde depremzedeleri soğuk havadan koruyacak eşofman, atkı, bere ve polar battaniye dikiyor. Depremzedelere destek amacıyla kıyafet hazırlayan kadınlar, adeta nefes almadan çalışıyor. Evlerinden ve hayırseverlerin desteği ile temin ettikleri kumaşları büyük bir özveriyle kıyafete dönüştüren kadınlar, duyarlı davranışlarıyla takdir topluyor. Afet bölgesindeki vatandaşlara bir nebze olsun destek vermek istediklerini dile getiren duyarlı kadınlar, gönüllerinin depremzedelerle birlikte olduğunu ifade ettiler.

Dikiş kursu hocaları ve kursiyerlerin katılımıyla depremzedeler için giysi kampanyası başlattıklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Dikiş nakış kurslarına katılan hanımefendiler hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Bir gün içerisinde bin 500 adet eşofman altı, üst kıyafet ve bere dikmeyi planlıyoruz. 12 öğretmen ve 60’a yakın kursiyer büyük bir özveriyle çalışıyor” dedi.

Hayırseverler tarafından getirilen kumaşların dikilerek kıyafetler üretildiğini belirten Başkan Aşgın, “Kumaşların en ufak parçası bile ziyan edilmiyor. Artan parçalarla çocuklara bere dikiliyor. Duyarlı davranışlarından dolayı kendileriyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Kadın kursiyerler tarafından dikilen kıyafetler, Çorum Belediyesi tarafından afet bölgesine ulaştırılacak. Öte yandan Buharaevler Kadın Kültür Merkezi görevlileri ve kursiyerler, hayırsever vatandaşların getirdiği yardımları da spor salonunda tasnif ederek kolilere yerleştiriyor.