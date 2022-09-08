Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurt başvurularının açıklandığını belirterek, “KYK) Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik” dedi. Bakan Kasapoğlu, Ankara Cebeci Yurdu'nda, spor il müdürlerinin de çevrim içi katıldığı toplantıda GSB yurt başvuru sonuçlarına ilişkin bilgiler verdi. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yurt başvurularına ilişin birinci faz çalışma sonuçlarını paylaşmak için toplantının düzenlendiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “800 yurt, 825 bin kapasite, güvenliğiyle, temizliğiyle, sosyal imkanlarıyla her alanda yüksek teveccühe mahzar bir altyapı ve yaşam alanı. Tüm gençlerimize onların değerli ailelerine 'hoş geldiniz' demek istiyorum” diye konuştu.

Tüm çalışmaların veri odaklı şekilde ve tamamıyla bir sistem yaklaşımıyla ele alındığını vurgulayan Kasapoğlu, “Yurtlar sürecini de analiz, planlama ve uygulama olarak 3 temel başlıkta yürütüyoruz. Uygulama aşamasını fazlara ayırdık. Yerleştirme sürecimizi 4 fazda tamamlayacağız. Bugün birinci faz sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Temel amacımız üniversite gençliğini, onların yurtlara yerleşim sürecini en etkin, verimli şekilde güçlü koordinasyonla yönetmek” ifadelerini kullandı.

Başvuruların tamamen objektif ve dijital ortamda analiz edildiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Üniversite açılış tarihleri il il farklı oluyor. Biz de bunu göz önüne alarak planlama yaptık. Birinci fazı tamamlayarak uygulama aşamasını başlatmış oluyoruz. Hummalı sevgi dolu bir çalışma var. Bu güzel çalışmaları güzel neticelerle taçlandırıyoruz, taçlandıracağız. Yapılan başvurular, 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz, gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak yine tamamen dijital ortamda, objektif şekilde bir puanlamayla tespit edildi ve sıralama yapıldı. Oluşan sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın olmak kaydıyla yerleştirme yapıldı. Eğer o yurtta yer yok ise en yakın diğer yurda yerleştirme yapılmak kaydıyla bu süreç işletildi”

GSB Yurtları öğrenci yerleştirme sonuçlarına göre ilimizden yurtlara başvuran tüm üniversite öğrencilerinin yerleştirildiği Çorum’da %100 yerleştirme ile bu yıl rekor kırıldığı dile getirildi.

(AA)

