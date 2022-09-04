Çomar Barajı’nda bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe çocukların yanısıra engelli bireylerinde ilgisi yoğun oldu.

Müzik dinletisi ve ikramlarla başlayan etkinlik kapsamında geri dönüşüm ürünleri ile tasarlanmış ‘En güzel uçurtma’ yarışması düzenlendi.

18 kişinin katıldığı yarışma sonunda 3’ü mansiyon olmak üzere 6 uçurtma dereceye girerken, birincilik Çorum’un Dodurga ilçesinden şenliğe gelen Rabia Rumeysa Şireci’nin eski şemsiye parçalarından tasarladığı uçurtmanın oldu.

Şenlikte konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, güzel bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, “Hayallerimizi gökyüzüne uçuruyoruz. Aslında hayallerimizi gökyüzüne uçururken, hayallerimizi gerçekleştirmenin azmini, kararlılığını ve heyecanını da yüreğimizde taşıyoruz. Bu yavrularımız uçurtmaları yaparken hem geleneğimizi yaşatıyorlar hem de kendileri bu kıvancı, heyecanı ve onuru yaşıyorlar” dedi.

Aşgın, konuşma sonrası dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.



