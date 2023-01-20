Milletvekili Kaya, yatırım programına alınan Çorum merkez Serban göleti, temelden 48 metre yüksekliğinde, 2.65 milyon metre küp depolaya sahip olduğunu, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde tasarlanan gölet vasıtasıyla brüt 6 bin 760 dekar tarım arazisinin cazibeli ve basınçlı borulu sistemle sulanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Aşdavul göletinin temelden 49 metre yüksekliğinde, 1.10 milyon metre küp depolaya sahip, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde tasarlandığını anlatan Milletvekili Kaya, bu gölet vasıtasıyla ise brüt 3.320 dekar tarım arazisinin cazibeli ve basınçlı borulu sistemle sulanmasının hedeflendiğine dile getirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, “Uğurludağ Başkışla Göleti’nin ise, temelden yüksekliği 38 metre, ön yüzü beton kaplı kum-çakıl dolgu gövde tipinde ve 1,20 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip olacağını belirterek, “Başkışla göleti vasıtasıyla 2.870 dekar tarım arazisinin basınçlı borulu sistemle cazibe ile sulanması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kaya, her üç göletinde 2023 yılı içerisinde ihalesinin yapılarak bitirileceğine dikkat çekerek, Serban göletine 195 milyon, Aşdavul göletine 117 milyon, Uğurludağ göletine de 147 milyon olmak üzere toplam her üç gölet için 459 milyon ödenek ayrıldığını söyledi. Kaya, “Her üç göletimizde Çorumumuza hayırlı uğurlu olsun” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

