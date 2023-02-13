Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı kan bağışı çağrısının ardından, afetin ilk iki gününde Çorum’da Türk Kızılay şubeleri önünde bağışçılar kan verebilmek için yoğunluk oluşturmuş, Türkiye genelinde devam eden bağışlarla stoklar tamamlanmıştı.

Kan bağışında bulunan vatandaşların bağışlarının zayi olmaması için kan bağışı kampanyasında yavaşlamaya gidilmesinin ardından stoklarda azalma olması nedeni ile Türk Kızılay Şubelerinde yeniden kan bağışları alınmaya başlandı.

Çorum Türk Kızılay’da devam eden bağış kampanyalarına şubeler, mobil kan bağışı araçları ve Saat Kulesi’nde kurulan Kızılay çadırında hız verildi.