Çorum İl Tarım ve Orman Müdür vekili Erdem Kolabaş, şap hastalığının önlenmesi amacıyla tedbir amaçlı ilimizdeki tüm hayvan pazarlarının kapatıldığını bildirdi.

Kolabaş, ilimiz ve çevre illerde şap hastalığının yaygın olarak seyretmesi ve ilimizde görülen mihrakların kısa sürede kontrol altına alınarak yayılmasının önlenmesi amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 4. Maddesi ve Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik kapsamında 28.02.2023 tarih ve 2023/05 Karar Numaralı İlimiz Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan hareketleri ile hayvan giriş ve çıkışlarının durdurulmasına ve il ve ilçelerde bulunan hayvan pazarlarının ise 1 Mart 2023 tarihinden itibaren 22 Mart 2023 tarihine kadar kapatılmasına karar verildiğini söyledi.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Kolabaş, hayvan hareketlerinin kontrol edilmesi amacıyla yol kontrollerinin yapılacağını belirterek, hayvan sahipleri ve yetiştiricilerin cezai müeyyideye uğramamaları için; il içi ve il dışı hayvan nakillerinde bulundurulması gereken şartları olan; hayvanların küpeli olması, il içinde nakledilen büyükbaş hayvanların pasaportlarının, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin, iller arasında nakledilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ise bu belgelerle birlikte veteriner sağlık raporu olmadan hayvanlarını nakletmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.