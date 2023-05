Geçtiğimiz Cumartesi günü Çorum’da art arda artçı depremlerin yaşandığını ve vatandaşların doğal olarak paniğe kapılarak kent merkezinden uzaklaştığını ifade eden Ulaş Tokgöz, deprem uzmanlarının da 10-15 yıl içerisinde bu bölgede büyük bir depremin yaşanacağını söylediklerini dile getirdi.

Çorum’un fay hattı üzerinde olduğunu belirten Tokgöz, fay hattının tam olarak nerelerden geçtiğinin belirlenmesini ve acil kentsel dönüşüme hız verilmesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını aktaran Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamasında şöyle konuştu: “Öncelikle deprem felaketini yaşayan tüm bölge halkına ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Günlerdir enkaz altından insanlarımızın hayata tutunarak çıkmasına şahit oluyoruz. İnsanları bu çaresizliğe sürükleyen deprem değil, deprem kuşağı olmamıza rağmen kontrolsüz yapılaşma ve bilinçsizliktir.

Doğal bir afet olan deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Depremin bir yer sarsıntısı olarak kabul göreceği bir kent yapısı oluşturmak zorundayız. Bu noktada kentsel dönüşüm büyük önem taşıyor.

“DERS ÇIKARILMALI”

Yaşanan her depremin ardından üzüntülerimizi dile getirirken eksikliklerimizi de görüyoruz. Her deprem bizlere aynı şeyleri hatırlatıyor. Ancak yapmamız gerekenleri yapmıyor ve almamız gereken önlemlere yönelik maalesef ders çıkaramıyoruz.

Türkiye’nin birçok ilinde yaşanan yıkımlarda görüyoruz ki insanoğlunun hataları nedeniyle büyük can kayıpları yaşanıyor. Taşıyıcı kolonları kesilmiş binalar, temelinde veya betonunda eksik malzeme kullanımı veya önceki depremlerde hasar almış ancak ufak düzeltmeler ile saklanan yapıların yerle bir olduğuna şahit oluyoruz.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YOL KAT EDEMEDİK”

Çorum’da gerçek manada bir kentsel dönüşüm konusunda yol kat etmiş değiliz. Sorunun depremde değil binalarda olduğunu lütfen artık öğrenelim. Sadece yaşam alanları, konutlar olarak değil iş yerleri de aynı tehlikededir. Deprem kuşağındaki kentimizin yapı stoku ne yazık ki istendiği kadar güçlü değil. Bu konuda kentin birinci önceliği deprem ve kentsel dönüşüm olmalıdır.

“BİNALARIN DEPREM RİSKİ ÖLÇÜLMELİDİR”

Buradan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi’ne çağrıda bulunuyorum. Şehirdeki tüm bina stoklarının performans analizlerinin yapılarak kamuoyu bilgilendirilmeli. Yapı denetiminin önemini kavrayarak bu uygulamaları yürüten firmaların da faaliyetlerini daha uygun yürütmeleri ve ihtiyaçlarının da karşılanması büyük önem arz etmektedir.

Halkımızı bilinçlendirmek deprem toplanma alanları konusunda bilgilendirmek, deprem acil eylem planlarımızı gözden geçirmek ve bu doğrultuda tatbikatlarımızı yaparak önlemlerimizi almalıyız.

Depreme hazırlıklı olmak deyince aklımıza sadece deprem sonrası acil müdahaleler gelmemeli, asıl önemli olan deprem öncesi tedbirlerin alınmasıdır. Şehir olarak yaşanan acı deprem tecrübelerinden ders çıkarmalı ve hazırlıklı olmalıyız.”

“HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ayrıca, Çorum Belediyesi’nin olası bir depreme karşı önceden hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, şehrin belirli noktalarında konteynırlar oluşturulmasını ve bu konteynırların içerisinde göçük altında kurtarılacak insanlar için kullanılacak ilk yardım malzemelerinin bulundurulmasını hatta bunun da meclis tarafından kanunla zorunlu hale getirilmesini talep etti.

Çorum’un ikinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatan Tokgöz, Çorum’da en tehlikeli yerleşim yerlerinin çevre yolu olduğunu, buraların eski bataklık olduğunu ve bu bölgede zemin sıvılaşmasının yüksek olduğunu kaydetti.

Ulaş Tokgöz son olarak, “Deprem değil, binalar öldürür” diyerek, deprem konusunda TMMOB’ye bağlı tüm odalarla işbirliği ve istişare halinde olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)