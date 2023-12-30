Gülabibey Mahallesi, Bağcılar ve Beytepe, Mimarsinan Mahallesi, Ulukavak Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile İskilip ilçesinde 10 farklı trafik kazası meydana geldi.



Kazalarda yaralanan F.B.(20), F.K.(19), M.A.(14), E.A.(16), S.A.(27), R.B.(73), U.K.(18), F.B.(23), Z.T.(4), G.B.(33), B.K.(20), Y.K.(31), S.A.(29), Ö.A.(19), U.K.(38), İ.K. ve C.E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan 17 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.