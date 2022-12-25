Ülke genelinde Kasım ayında 122 bin 837 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, taşıtların %45,1'ini otomobil, %30,2'sini motosiklet, %14,4'ünü kamyonet, %6,4'ünü traktör, %2,9'unu kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK Samsun Müdürlüğü’ne bağlı illerden Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 415.479, Tokat’ta 200.675, Amasya’da ise 131.062 oldu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %56,5, otomobilde %26,5, kamyonda %19,8, motosiklette %17,9, traktörde %15,3, özel amaçlı taşıtta %14,9, otobüste %8,6 ve kamyonette %7,8 arttı.

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %94,0, minibüste %69,1, özel amaçlı taşıtlarda %33,3, otobüste %26,8, otomobilde %26,5, kamyonda %26,1, kamyonette %17,6 ve traktörde %10,6 arttı.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %16,4'ü Fiat, %10,3'ü Renault, %7,0'ı Dacia, %6,0'ı Volkswagen, %5,8'i Toyota, %5,6'sı Hyundai, %4,8'i Peugeot, %4,7'si Mercedes-Benz, %4,6'sı Opel, %4,3'ü BMW, %4,2'si Honda, %4,1'i Kia, %3,8'i Citroen, %3,0'ı Audi, %3,0'ı Skoda, %2,2'si Nissan, %2,1'i Volvo, %2,0'ı Ford, %1,1'i Suzuki, %0,8'i Seat ve %3,9'u diğer markalardan oluştu. (Haber Merkezi)

