Türkiye’de Ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Bölge iller Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 413 bin 326 olurken, Tokat’ta 199 bin 791, Çorum’da 184 bin 893, Amasya’da 130 bin 465 oldu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %42,8'ini otomobil, %30,7'sini motosiklet, %16,0'ını kamyonet, %6,7'sini traktör, %2,9'unu kamyon, %0,4'ünü otobüs, %0,4'ünü minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %15,2, kamyonette %14,1, özel amaçlı taşıtta %11,0, otomobilde %10,0, otobüste %5,6, traktörde %3,5 artarken motosiklette %15,9 ve kamyonda %14,1 azaldı.

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %61,3, otobüste %28,3, kamyonette %24,0, kamyonda %16,0, traktörde %14,5, otomobilde %0,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda %25,7 ve minibüste %7,8 azaldı.

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,0'ını otomobil, %16,1'ini kamyonet, %15,5'ini motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. (Haber Merkezi)

