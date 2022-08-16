Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum’da Mayıs ayında 182 bin 44 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 454 adet artarak 182 bin 894 oldu.

Çorum’un da içinde yer aldığı Orta Karadeniz illerinden Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 407.274, Tokat’ta 196.724, Amasya’da ise 128.384 oldu.

Çorum’daki 182 bin 894 araçtan 85.836’sı otomobil, 2.520’si minibüs, 1.025’i otobüs, 23.355’i kamyonet, 5.773’ü kamyon, 20 bin 63’ü motosiklet, 423’ü özel amaçlı araç ve 43.899’u da traktörden oluştu.

TÜİK’in ülke geneline ilişkin verdiği bilgiler ise şu şekilde:

“Haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %41,7'sini motosiklet, %39,6'sını otomobil, %8,5'ini kamyonet, %6,6'sını traktör, %2,7'sini kamyon, %0,4'ünü otobüs, %0,4'ünü minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, otobüste %43,9, kamyonda %34,7, özel amaçlı taşıtta %17,5, traktörde %10,7, minibüste %6,4, motosiklette %1,2 artarken kamyonette %19,5 ve otomobilde %7,2 azaldı.

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %44,6, traktörde %17,8, otobüste %17,8, kamyonda %12,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda %31,6, minibüste %22,0, otomobilde %16,6 ve kamyonette %16,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 25 milyon 810 bin 799 oldu.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,2'sini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %18,4'ü Fiat, %11,1'i Volkswagen, %9,6'sı Renault, %8,0'ı Opel, %6,8'i Toyota, %6,6'sı Dacia, %6,1'i Hyundai, %4,3'ü Mercedes-Benz, %3,7'si Peugeot, %3,0'ı Skoda, %2,9'u Honda, %2,7'si Kia, %2,7'si Citroen, %2,4'ü BMW, %2,3'ü Ford, %1,7'si Audi, %1,4'ü Nissan, %1,3'ü Volvo, %1,1'i Seat, %0,7'si Cupra ve %3,3'ü diğer markalardan oluştu. (Haber Merkezi)

