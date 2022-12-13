TOKİ, milyonlarca insanın başvurduğu 'İlk evim, ilk iş yerim' projesi için kura çekimlerine devam ediyor. Çorum’da yarın saat 10.00’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek törende Merkez’e 382 konut, Osmancık 210 ve Sungurlu’ya yapılması planlanan 359 konutun kura çekilişi yapılacak.

15 ARALIK'TA DİĞER İLÇELER

15 Aralık Perşembe günü ise Alaca 200 konut, Kargı 194 konut, İskilip 204 konut, Mecitözü 80 konut, Bayat 100 konut, Uğurludağ 151 konut, Dodurga 72 konut, Ortaköy 80 konut, Laçin 78 konut ve Aşdağul beldesi 50 konut için kura çekilişi yapılacak.

