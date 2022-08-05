İddialara göre Muzaffer Ç., 40 AF 138 plakalı otomobili ile Samsun-Ankara Karayolu’nda seyir halindeyken aynı istikamette seyreden Mehmet E. idaresindeki 72 BC 465 plakalı TIR’ın kör nokta tabir edilen alanına girerek bir anda kendini TIR’ın önünde buldu.

TIR sürücüsü Mehmet E., ününde sürüklenen otomobili farkederek aracı durdurdu.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan yaşlı kadın, kaza yerine sevk edilen Çorum Belediyesi İtfaiye Kaza Kırım Ekiplerinin yardımı ile araçlarından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı çiftin yaralanmadığı anlaşıldı.

Yürekleri ağıza getiren kazada yolun kapanan kısmı araçların kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.