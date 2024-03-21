İsmail Ş. idaresindeki 38 ZS 139 pkakalı otomobil ile Mesut E.'nin kullandığı 34 HKJ 272 plakalı TIR, Çorum-İskilip Karayolu Çorum istikametinin 10. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsüne sağlık ekiplerince müdahale edilirken, araçta sıkışan Fatma Ş. ve Ramazan Ş., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Fatma Ş. ve Ramazan Ş., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.