Çorum Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda Coğrafi İşaret Tescil Başvuru dosyası hazırlama eğitimi verildi. Eğitime Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı eğitimin açılış konuşmasında; sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan sınai mülkiyet hakkının bir ayağını oluşturan coğrafi İşaretin önemini vurgulayarak, coğrafi işaret ile yerli üreticinin korunması, ürünlerin belli bir standartta kavuşturulması, yöresel ürünlerin, kültürümüzün korunması ulusal ve uluslararası bir güvence altına alındığını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Bayram Emre Ünal tarafından yapılan OKA'nın Coğrafi İşaret Çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme sunumunun ardından Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Müdürü Mustafa Örgüt tarafından katılımcılara Coğrafi İşaret Başvuru Dosyası Hazırlama Eğitimi verildi.

Eğitimin sonunda Birlik Müdürü Mustafa Örgüt coğrafi işaret ve tescil sürecinde edindiği deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak coğrafi işaret tescil başvurularının kurumlarımızın kendi personel ve imkanları ile kolaylıkla yapabileceğini, gerektiğinde teknik desteğin Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, OKA ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sağlanacağını belirtti.

Kurumlar arası koordinasyonun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılacağı coğrafi işaret tescil başvuru çalışmaları ile halen 7 olan tescilli ürün sayısının ilk etapta 15'e çıkarılması hedefleniyor.

(Volkan SINAYUÇ)

