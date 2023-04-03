Alınan bilgiye göre E.F.Y.(17), M.A.(16) ile birlikte bir nedenle önceden tartıştıkları A.A.(18) ve K.Ç.(16) ile Gülabibey Mahallesi Hicret Cami arkasında bulunan parkta buluştular.

Tekrar tartışmaya başlayan çocuklardan E.F.Y. ile M.A., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralı halde olay yerinden uzaklaşarak evlerine gelen iki çocuğun ailelerinin ihbarı ile Ata Caddesi ile Karafaki 4. Sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar sağlık ekiplerince Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralama olayını gerçekleştiren A.A. ile K.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

