“Kanaatimce, Çorum, ne kadar sanayi kenti olsa da, tarım ve tarıma dayalı işler için de yatırım altyapısına destek olunmalı. Karma OSB’ler yanı sıra, sera ve kesme çiçek, hayvancılık (et ve süt) lojistik (depo, antrepo, soğuk hava deposu) ihtisas OSB’leri kurulmalı.”

“Çorum OSB’ye gelmek isteyen çeşitli tarıma dayalı yatırımcılara ve diğerlerine, mevzuat gereğince yer veremiyoruz. Tarım İl Müdürlüğünce bu konular üzerinde ivedilikle çalışılmalıdır diye düşünüyorum. Amacımız, birlik halinde Çorum için daha müreffeh günlere erişmek olmalıdır.”

(Haber Merkezi)

