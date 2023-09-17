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Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacı ile düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ Çorum’da düzenlenen.

Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan onlarca bisikletli, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Daha sonra Gazi Caddesi üzerinden yaklaşık 3 kilometre yol kateden kadınlar, bisiklet turunu başladıkları noktada tamamladı. Kadınlara erkeklerde bisikletleri ile eşlik etti.

Bisiklet turunu organize eden Gizem Çataroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacı ile düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin alt yapı talebini pekiştirmek için düzenlenmiştir” dedi.



“Ortak dileklerimiz ve isteklerimiz var bizim” diyen Çataroğlu, “Kadın ve erkeklerin toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme haklarını olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Biz binlerce kadın pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz” dedi.



Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını istediklerini kaydeden Çataroğlu, “Geçmişte ‘İklim değişikliği’ diyorduk şimdi artık ‘İklim krizi’ diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Biz bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. Biz iklim krizine karşı toplumun bütün paydaşlarının kamu bileşenlerinin, bireylere kadar gerekli önlemlerin ve düzenlemelerin derhal harekete geçmesini istiyoruz” dedi.