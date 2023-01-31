Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, göreve geldikleri günden beri altyapı konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını, şehrin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinin altyapısını yenilediklerini hatırlatarak içme suyu konusunda ciddi çalışmaları hayata geçirdiklerini vurguladı. Bahabey İçme suyu Arıtma Tesisi içerisinde yapımına başladıkları 10 bin metreküp temiz su deposunun tamamlandığında şehrin tamamının suyu kesilmiş olsa bile diğer depolarla beraber şehre en az 15 saat yetecek su kapasitesine ulaşılacağını kaydeden Yağbat, “Gün içerisinde su sarfiyatı pik seviyelere ulaşıyor. Bu durumda Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tesisin arıtma kapasitesi yeterli gelmiyordu. Böylelikle gece de su arıtılarak gün içerisindeki dalgalanmalara da cevap verilmiş olacak” dedi.

'Su depolama kapasitesi yüzde 30 artacak'

Yeni yapılan içme suyu deposunun hizmete girmesiyle su depolama kapasitesinin yüzde 30 oranında artacağına dikkat çeken Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, “Organize Sanayi Bölgesindeki arıtma tesisi gün içerisinde yüksek ihtiyaca cevap verirken zorlanıyordu. Yapılan içme suyu deposuyla arıtma yükü de 24 saat yayılmış olacak. Büyük isale hatlarında meydana gelebilecek arıza durumunda, hemen giderilemeyen ciddi problemler karşısında yeni yaptığımız içme suyu deposuyla şebekeye sürekli olarak su verilecek. Kentimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.