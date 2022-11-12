Alınan bilgiye göre, Cengizhan S. ile Halil Ş., Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 18. Sokak'ta husumetli oldukları Aykut Ü. ile karşılaşmaları sonucu kavga çıktı.

Kavga esnasında yanlarında taşıdıkları silahlarla birbirlerine ateş eden 3 kişi yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralanan Cengizhan S. ile Halil Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Aykut Ü. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.