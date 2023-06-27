Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kütahya, Çankırı, Çorum, Amasya, Artvin çevreleri, Ankara’nın kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güney ve Doğu Anadolu'nun güneyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile ülkenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

