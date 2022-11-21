Açılışa AK Parti Milletvekili ve MYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Tuzcu, Yılmaz Peker ve Murat Günay, Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, sağlık çalışanları ve partililer katıldı.

Açılış öncesi Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sinan Zehir, poliklinik hakkında bilgilendirmede bulundu.

Psikiyatri polikliniklerinde hasta mahremiyeti gereği tıbbi sekreter bulunmadığını belirten Zehir, “Bu yüzden hekim ve hasta baş başa kalıyor. Hasta bazen taşkınlık gösterebiliyor, saldırgan olabiliyor. Hem hekimin kendini güvende hissedebilmesi için, hem de böyle bir durum ortaya çıktığı zaman hekimin kaçabilmesi için bir kaçış kapısı oluşturduk. Böyle bir uygulamanın Türkiye’de benzeri yok” dedi.

Zehir, sağlık çalışanlarını şiddetten korumak için de bir ‘Beyaz kod’ butonu oluşturduklarını ifade ederek, “Sağlık çalışanı her hangi bir saldırıya maruz kaldığında telefon yoluyla beyaz kod veriyordu. Ama bunu vatandaş öğrendiği için saldırıda bulunan kişi sağlık çalışanı telefonu kaldırdığı anda bu sefer telefona da saldırıyor. Biz masaların altına yerleştirdiğimiz bir butonla, çağrıyı aktif hale getiriyoruz. Bu hem güvenliği, hem de beyaz kod sistemini aktif ederek bakanlığın sistemine düşüyor. Şu anda hekimlere iki aşamalı güvenlik sağlıyoruz” dedi.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, geçtiğimiz günlerde Evde Hemo Diyaliz Merkezi açılışının da gerçekleştiğini belirterek, “Böbrek hastalarımızın o olmazsa olmazımızdı. Onu başardık kısa bir sürede. Böbrekle ilgili sorunu olan vatandaşlarımızın hastanede eğitim alarak, evde kendi tedavilerini kendileri uygulayabilecekler. Bu güzel bir hizmetti. Bu günde gene psikiyatri servisimizin açılışını beraber yapıyoruz. Yapılan tüm yeniliklerle beraber inşallah tüm Çorum’a hayırlı olur” dedi.

Konuşmaların ardından açılışa katılanlar hep birlikte kurdele kesti.(Tugay GÖKTÜRK)

