Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 405 adet proje bulunduğunu belirterek, bu projelerin toplam tutarının 12 milyar 315 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.

İl Koordinasyon Kurulu’nun 2022 yılı üçüncü toplantısı dün gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 405 adet yatırım projesinin bulunduğunu belirten Vali Çiftçi, toplam tutarı 12 milyar 315 milyon TL olan projelerin harcama tutarının 4 milyar 278 milyon lira olduğunu ifade ederek, nakdi gerçekleşme oranının % 34,75 olduğunu söyledi.

Çiftçi, 405 projeden 32’sinin tamamlandığını, 152’sinin devam ettiğini, 143’ünün ihale aşamasında olduğunu, 74’üne başlanılmadığını, 4’ünün ise tasfiye edildiğini bildirdi.

Vali Çiftçi, dönem yılı harcama toplamlarına göre, 12 projeyle Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, 81 projeyle DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, 57 projeyle Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve 52 projeyle İl Özel İdaresi’nin önde gelen kurumlar arasında yer aldığını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)