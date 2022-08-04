Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı.
Öznur Ö.'nün kullandığı 19 TV 505 plakalı otomobil Çorum-Ankara Karayolu'nda yol kenarında bulunan direğe çarptı. Takla atan otomobil karşı serite gecti.
Cevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Öznur Ö., Özge H. ve Ebru Ö., 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.