ZAMAN AYIRMAK EN ÖNEMLİ TEDBİR

En çok ölüm nedeni olan kalp damar hastalığını önlemek için, hastalara zaman ayırmak onları dinlemek en önemli tedbirdir.

Çorum’da 2020 yılında 3 bin 808 ölüm gerçekleşti. Bu ölümlerin %38,4 kalp ve damar hastalıklarından olmuştur. Bu demek oluyor ki 1447 kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle öldü. Çorum ilimizde 7 gün 24 saat koroner anjiografi yapılmasına rağmen bu il sağlığımız için hala yapmamız gereken işler olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle özellikle hastalarımıza zaman ayırmak , onları dinlemek çok önemlidir. Bu konuda Özel Elitpark Hastanesinde hastalarımızı akıllarında hiç bir soru kalmayacak şekilde aydınlatmaktayız. Bu konuda sadece büyük şehirlerde olan ve Çorum da ilk defa olacak ve bölgede tek olacak bilgisayar destekli koroner bt anjiyoğrafimizi Çorum halkının hizmete sunacağız. Hedefimiz bilim ve teknoloji eşliğinde Çorum halkına daha kaliteli hizmet sunmaktır.

KALP KRİZİ

Kalp krizi, kalbin ana besleyici damarları olan koroner arterlerde oluşan tıkanma sonucu kalp kasının bir bölümünün oksijensiz kalmasına bağlı olarak kalp kasında meydana gelen zedelenmedir. Kalp krizinin en korkutucu yanı; ani gelişen bir hastalık olmasıdır.

Kalp krizinin belli sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığı söyleyen kardiyoloji uzmanı Uzm Dr İsmail EKİNÖZÜ , “Bu sebeplerin başında; diyabet, kolesterol, tansiyon yüksekliği, aşırı kilo, ailevi yatkınlık ve sigara kullanımı geliyor. Bunun dışında damar tıkanıklığı riski taşıyanlar, sigara kullananlar ve kötü beslenme alışkanlığına sahip kişiler de risk grubu altında olduğunu söyledi.

Kalp krizi nasıl meydana gelir?

Normal bir damarda çok düşük miktarda bir darlık vardır. Bu darlık %20-30 oranında olabilir. Bazen stres, gerginlik, tansiyon çıkması gibi durumlarda plak dediğimiz bu kısım damarların içinden ayrılır. Ayrılma durumunda ise aniden yaşayan damar tıkanıklığı veya damarların büzüşmesi sonucunda da kalp krizi gerçekleşebilir.

Bu belirtiler varsa;

• Göğüs bölgesinde rahatsızlık ve ağrı

• Eforla artan ağrı

• Sol kola ve çeneye doğru seyreden ağrı

• Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme

• Öksürük

• Mide bulantısı

• Baş dönmesi

• Bayılma

• Solunum güçlüğü

• Karın ağrısı

• Kaygı

• Kusma

• Aşırı halsizlik

• Çarpıntı, soğuk terleme

Dikkat, kalp Kontrollerinizi ihmal etmeyin Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Ekinözü Özel Elitpark Hastanesinde hizmetinizde.

