Çorum’un Mecitözü ilçesi ile kent merkezindeki iki okulda, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan üzücü olayların ardından öğrenci ve velilerin katılımıyla dayanışma etkinlikleri düzenlendi.

Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu’nda (YBO) gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sevgi ve birlik mesajı vermek amacıyla sınıfları ziyaret ederek öğretmenlerine ve arkadaşlarına karanfil verdiler.

Merkezde bulunan Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu’nda ise Okul Aile Birliği öncülüğünde düzenlenen programda veliler okul bahçesinde bir araya geldi. Çocuklarını okula getiren veliler, diğer veliler tarafından karanfillerle karşılandı.

Program, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından veli ve öğrencilerin karanfilleri Atatürk büstüne bırakmasıyla sona erdi.