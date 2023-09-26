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HİTÜ’de öğrenci olan Marc, Çorum'da yaşarken komşuları olan esnaflardan etkilenerek Müslüman olmak niyetiyle Müftülüğe başvurması sonucu “İhtida Merasimi” düzenlendi.

Merasimde İl Müftüsü Muharrem Biçer, Marc’a İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Marc, “Mehmet” ismini aldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, Marc’ı tebrik ederek, “İhtida Belgesi” ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından mealli Kur’an-ı Kerim ve İlmihal kitabı hediye etti.