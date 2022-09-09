Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeni eğitim öğretim yılında okul kitaplarının yanında yardımcı kitapların da ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılacağının müjdesini vermesinin ardından Çorum’da da 787 bin 61 adet ders kitabının yanında 556 bin 911 adet yardımcı kaynak kitap öğrenciler için okul sıralarındaki yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile birlikte öğrencilere dağıtılacak olan ders kitapları ve yardımcı kaynakların dağıtım çalışmaları yerinde inceledi.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Özel ayrıca Milli Eğitim Müdürü Kodek ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri’nin katılımı ile Bakanlığın Bakanlığımız destek hizmetleri, taşıma ve TYP konuları ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.



(Volkan SINAYUÇ)

