Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Ocak 2023’te 97 bin 708 konut satıldı. 2022 Ocak ayında ise 88 bin 306 konut satılmıştı.

Çorum’da 2023 Ocak ayında 519 konut satıldı. Bunlardan 112’ü ipotekli, 158’i ilk el, 361’i ikinci el satışı şeklinde oldu. 2022 Ocak ayında 569 konut satılmıştı. Geçen yılın aynı ayına göre konut satışı 50 adet azaldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Samsun’da 1771, Tokat’ta 385 ve Amasya’da 312 konut satıldı. (Haber Merkezi)

