Çorum’da eski kültür sitesi yerinde hizmet veren Öz Diyarbakır Sofrası bu sabah saatlerinde mühürlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri mülkiyeti Belediye’ye ait olan ve kira süresi dolarak tahliye kararı verilen işletmeyi mühürledi.

Ayrıca, işyerindeki eşyaların boşaltılması için işletme sahibine 2 Ocak Salı gününe kadar süre tanındı.

Restoran ve kafe olarak hizmet veren yerin yeniden ihaleye çıkarılmayacağı öğrenilirken, Belediye’nin mevcut yeri sergi salonu olarak değerlendireceği öğrenildi.