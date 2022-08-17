“DOSTTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU SALDIK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Çorum’da ağırladıklarını hatırlatan Ceylan, mitingin muhteşem bir ortamda geçtiğini kaydederek, emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Çorum olarak dosta güven, düşmana korku saldıklarını ifade eden Ceylan, Türkiye’de herkesin Çorum’daki görkemli görüntüyü konuştuğunu dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI İLE NEVŞEHİR’E GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hacı Bektaş-i Veli’yi anma etkinlikleri için Nevşehir’e gittiğini açıklayan Ceylan, sevgi, saygı, hoşgörünün yıllardır düstur edinilen ve fitilini ateşleyen Hacı Bektaş-i Veli’nin “gözde nur, gönülden gelir” ve “En büyük keramet, çalışmaktır”, “İncinsen de incitme” sözlerini hatırlatan Muharrem ayının içerisinde bulunduğunu kaydetti. Ceylan, kardeşliği, sevgi, saygı ve hoşgörünün temellerinin atıldığı bu güzel ayda Allah’tan herkese hayırlı, sağlıklı ömürler diledi.

“MİLLET, MENDERES VE ÖZAL’A YAPILANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A YAPTIRTMADI”

Milletin yanında olan, milletle birlikte yol yürümeye başlayan millet sevdalılarına karşı birilerinin operasyona giriştiğini kaydeden Ceylan, 1950’li yıllarda Adnan Menderes’e sahip çıkılamadığını, 1980 darbesinden sonra da Özal’ın bu millete kendisini adadığını söyledi.

Özal’ın da milletle yol yürüdüğü için önünün kesildiğini dile getiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Özal’a, Menderes’e sahip çıkamamanın acısı hala içimizdedir. 2000’li yıllarda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünya üzerinden Türkiye üzerine oyun oynayanlara karşı duran kişidir. O’nu da birileri önünü kesmek için düğmeye bastı ve 15 Temmuz hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Ama bu millet ne Menderes’e ne Özal’a yapılanları Recep Tayyip Erdoğan’a yaptırmadı. Dimdik onun yanında durdu. O gece Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktı” diye konuştu.

“BU TEZKEREYE HAYIR DİYENLERDEN MİLLETE HAYIR GELİR Mİ?”

Bu ülkede beka sorunu yok diyenlerin, işi soğutmaya aldığını ileri süren Milletvekili Ceylan, “Bu ülke üzerinden hala oyunlar oynanıyor. Libya’da tezkerede, Suriye’de terör devleti kurulması diye Mehmetçik, polis, askerimiz orda kelle koltukta mücadele ediyor. Bu tezkereye hayır diyenlerden millete hayır gelir mi? Bu tezkereye hayır diyenlerden, Türkiye’ye hayır gelir mi?” açıklamasında bulundu.

“O PARTİ ALTINDAN ÇEKİLİRSE 6’LI MASA ÇÖKER”

6’lı masaya yönelik de eleştirilerde bulunan Milletvekili Ceylan, “Bir altılı masa var, bir de altı masayı tutan terör örgütü ile aynı yolu yürüyen bir parti var. O parti çekilsin, o masa çöker. Milletimiz o masayı tutanı görüyor. Bunlar kendi aralarında anlaşamıyorlar ki, memlekete ne hayır gelecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum mitingiyle ilgili de Çorum’un 2023 ile ilgili kararını verdiğini söyleyen Ceylan, “Çorum dün kararını verdi; Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duracağını tüm dünyaya haykırdı” sözleriyle konuşmasını tamamladı. (Haber Merkezi)

