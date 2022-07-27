Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, 2022 yılına ait Serbest Muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirlik ücret tarifesinin 22 Aralık 2021 tarih ve 31697 sayılı resmî gazetede yayımlandığını hatırlattı.

Baran, “Ancak; ülkece yaşadığımız yüksek enflasyon ortamı tüm sektörlerde kaçınılmaz fiyat artışlarını getirdi. Pandemi sürecinde ve yılın ilk yarısında tüm fedakârlığı üstlenen meslek mensuplarımız için son yapılan asgari ücret zammı artık muhasebe ücretlerinin güncellenmesi zorunluluğunu da ortaya çıkarmıştır” dedi.

Mesleki büro giderlerindeki artışın müşterilere verdikleri hizmetlerin devamlılığının sağlanmasını güçleştirdiğini ifade eden Ceyhan Baran, “Bu nedenle üst birliğimiz TÜRMOB, Türkiye genelinde 01/07/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon farkının yansıtılarak muhasebe ücretlerine % 60 oranında iyileştirme yapılması kararını almıştır.

TÜRMOB kararına istinaden; Çorum SMMM Odası olarak bizler de 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere muhasebe ücretlerine enflasyon farkının yansıtılarak iyileştirme yapılması Oda Yönetim Kurulumuz tarafından karara bağlanmıştır” açıklamasında bulundu.

Baran, “Meslek mensuplarımızın müşterileriyle devam eden sözleşmeleri gereği yıl içerisinde sözleşmelerin iptalleri halinde bir yıllık geçerli olan muhasebe hizmet bedelinin tamamının mali müşavirlik hizmet bedeli olarak ödeneceğinin bilinmesini hatırlatır, gerekli hassasiyetin gösterilmesi için saygı ile kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

