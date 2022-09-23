Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Ağustos ayında 111 bin 759 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,1'ini otomobil, yüzde 36,8'ini motosiklet, yüzde 11,1'ini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Buna göre Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 183 bin 884’e ulaştı. Bölgemizdeki illerde ise Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 410 bin 155 olurken, Tokat’ta 198 bin 288 ve Amasya’da ise 129 bin 417 olarak açıklandı.

GEÇEN AYA GÖRE AZALDI, GEÇEN YILA GÖRE İSE ARTTI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, minibüste yüzde 79,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 47,3, otobüste yüzde 31,8, motosiklette yüzde 21,5, kamyonda yüzde 18,1, traktörde yüzde 14,6 artarken kamyonette yüzde 17,5 ve otomobilde yüzde 11,7 azaldı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 71,2, otobüste yüzde 40,3, motosiklette yüzde 40,2, traktörde yüzde 34,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 22,5, otomobilde yüzde 4,3 artarken minibüste yüzde 30,6 ve kamyonette yüzde 6,1 azaldı.

Ağustos ayında 748 bin 879 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 63,8'ini otomobil, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 10,4'ünü motosiklet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,9 azalarak 804 bin 993 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,6 azalarak 24 bin 479 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 780 bin 514 adet artış gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

