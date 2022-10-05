İlki 2018 yılında gerçekleştirilen bu yıl ise “Geçmişin Bilim ve Teknolojisini Geleceğin Bilim ve Teknolojisine Taşıyoruz” temasıyla genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen TUBİTAK 4007 Çorum Bilim Şenliği başladı.

8 Ekim’e kadar Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı’nda bilim severleri ağırlayacak olan fuarın açılışına Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, TUBİTAK 4007 Proje Yürütücüsü Mehmet Fidan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan TUBİTAK 4007 Proje Koordinatörü Mehmet Fidan, toplam 49 projenin yer aldığı Bilim Şenliği’nin, 8 Ekim’e kadar fuar alanında devam edeceğini söyledi.

4 gün boyunca 101 atölyede 360 etkinlik düzenleneceğini aktaran Fidan; “Atölyelerimizin çoğunda alanında uzman 9 farklı üniversiteden hocalarımız etkinlikte yer alacak. Mersin’den, Hatay’dan, Nevşehir’den, Ankara’dan hocalarımız bilim şenliği için Çorum’a geldi.

TUBİTAK projeleri arasında en büyük proje olan 4007 Bilim Şenliği, diğer TUBİTAK Bilim Fuarları’nın zirvesidir. Fuarda AFAD, Çorum Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün de stantları yer almaktadır.” dedi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ise, iş imkanlarının, iş kollarının sürekli dalgalandığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek; “Bu süre içerisinde öğrencilerimize kazandırabileceklerimiz, farklı ve yeni ortamlara uyum sağlama becerisini kazandırabilmektir.

Eğitimin sadece okulda olmadığını hayatın bütün alanında yer alan bir kisveye büründüğünü görmekteyiz. Her insanın yaşam coşkusu ve motivasyon kaynağı, hayattaki anlamıdır. Her insan dünyaya bir anlam için gelmiştir. Eğitim sistemimizin temel ilkesi de çocuklarımızda var olan potansiyeli ortaya çıkarmaktır” dedi.

Konuşmaların ardından müzik öğretmenleri Umut Balaban, Zehra Alıcı ve Osman Ünsal Taşcı tarafından mini bir konser dinletisi gerçekleştirildi. Ardından Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Halk Oyunları ekibi dans gösterisi sundu.

Program, atölye çalışmaları, söyleşiler, sergi çalışmaları, yarışmalar ve oyunların yer alacağı bilim şenliğinin açılması ve protokol üyelerinin fuarda yer alan stantları gezmesi ile sona erdi.

TEKNOFEST ÖDÜLLÜ EKİP DE ŞENLİKTE YER ALDI

Bilim şenliğinde ayrıca Teknofest’in ödüllü ekibi ÇOROBOT da yerini aldı. İzmit Körfez Pisti’nde yapılan yarışmada 12. olan elektrikli araç projesi ve Teknofest 2022 finallerinde Türkiye ikincisi olan robot projesi de bilim şenliğinde tanıtıldı.

(Tugay GÖKTÜRK)

