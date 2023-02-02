Millet İttifakı’nın Çorum İl Başkanları, İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı’nda bir araya geldi. Ankara’da 6 parti liderinin yaptığı toplantıların bir benzerinin de yerelde il başkanları tarafından yapılacağı, toplantıların belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Toplantıya; CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, partilerin merkez ilçe başkanları, il sekreterleri ve bazı il başkan yardımcıları katıldı.

İYİ Parti Çorum İ Başkanı Erkan Yıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda mutabakat metni değerlendirilerek, seçimlerde alınacak tedbirler ve sandık güvenliği konuları ele alındı. Mutabakat metinde 9 ana başlık, 2 binin üzerinde madde yer alırken, 240 sayfalık ana başlık, 75 alt başlık, 2300'den fazla somut hedef yer alıyor. Bu metin aynı zamanda muhalefetin seçim beyannamesi olma özelliği taşıyor.

Mutabakat metni "Hukuk Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", "Sosyal Politikalar", "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları" başlıkları altında toplandı.

(Volkan SINAYUÇ)

