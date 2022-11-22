Programa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaretle başlayan Kürşad Tüzmen, Aşgın’dan ilimiz sanayisi, tarihi, turizmi, tarımı hakkında ve Belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Çorum’u adım adım gezen Kürşat Tüzmen’e eşlik eden ve gezilen yerlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, Çorum ziyareti ve şehrin tanıtılmasına verdiği katkıları nedeniyle Tüzmen’e teşekkür etti.

Eski Bakan Tüzmen, Vali Mustafa Çiftçi’yi de ziyaret etti. Tüzmen daha sonra Aşgın’ın ev sahipliğinde program çekimleri için Biyokütle Tesisi, Halk-Et, Çoruminia ve Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri’ni gezdi. Çöplü Arastası, Velipaşa Konağı, Çorum Müzesi, Çorumlu Obası gibi mekânların da tanıtılacağı program, Haber Global kanalında yayınlanacak.

Sporcu kişiliği ve motosiklet tutkusuyla bilinen önceki dönem devlet bakanlarından Kürşad Tüzmen motoruna binip, yollara düşüyor ve cennet ülkemizi karış karış geziyor. Yapımcılığını ICNN’in üstlenmiş olduğu Kürşad Tüzmen’le Benim Şehrim Programı, bugüne kadar 100 farklı yerde çekim gerçekleştirdi.

Programda, bugüne kadar yapılmış olan gezi programlarından farklı olarak şehirlerin mevcut değerlerinin yanında keşfedilmemiş değerlerini de öne çıkarıyor. Gelenek görenekler, halk oyunları, yöresel lezzetler ve insan hikâyeleri "Kürşad Tüzmen'le Benim Şehrim" programıyla her pazar saat 11.15’te Haber Global’de yayınlanıyor.



(Volkan SINAYUÇ)

