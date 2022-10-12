Çorum’da “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinliklerine devam ediliyor. 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle Çorum Belediyesi tarafından “Kur'an Ziyafeti ve Tasavvuf Musikisi” programı düzenlendi.

Çorum Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geceye katılanların Kur’an ziyafetine doyduğu etkinlikte hocalar okudukları Kur'an'ı Kerim ile dinleyenleri mest etti.

Konuşmaların ardından 2020 Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Birincisi Büyük Çamlıca Cami Müezzini Hüseyin Akbulut, 2018 Türkiye Ezanı Güzel Okuma Yarışması Birincisi Saffet Çalış ve Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Türkiye Birincisi Aziz Mahmud Hüdayi Cami İmam Hatibi Fatih Kılıçcıoğlu Kur’an ziyafeti sundu.

Ünlü hafız hocaların Kur’an tilavetleri ve Müftülük Tasavvuf Musikisi Korosu'nun ilahileriyle katılımcıların coştuğu programda İl Müftüsü Biçer, memleketimiz, şehitlerimiz ve vefat eden din gönüllüleri için dua etti.



(Volkan SINAYUÇ)

