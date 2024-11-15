Alaca ilçesine bağlı Yatankavak köyü sakinleri, köylerinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin askıya alınmasına rağmen iş yapan firmanın çalışmalarını sürdürdüğünü, tarlalarına izinsiz elektrik direği ve kablo döşediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Firmanın bölgenin sit alanı olmasına ve projenin askıda olmasına aldırış etmediğini dile getiren köylüler, kendilerinin de mağdur edildiğini dile getiriyor.

“HAYVANLARIMIZIN OTLAYACAĞI ALAN KALMADI”

Merada yapılan GES sebebiyle hayvanlarının otlayacağı alanın da kalmayacağını kaydeden köylüler, projenin bir an önce durdurulmasını istiyor. Firma hakkında suç duyurusunda bulunan ve ilgili kurumlara projenin iptali için dilekçeler veren köylüler, yetkililerin seslerini duymasını istiyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Köy Muhtarı Mehmet Kaplan, şirketin köy sakinlerinin izni olmadan tarlaları kazdığını söyledi. Köylülerin dikkate alınmadığını kaydeden Kaplan, “Burada GES projesi yapıyorlar. Biz köylüleri hiçe sayıyorlar. Benim bilgim ve köylülerin rızası olmadan elektrik direkleri için yerler kazdılar. ‘Bizim iznimiz var’ diyorlar. 2,5 milyon TL ceza yediler, İl Özel idaresine teşekkür ederiz. Ancak hiçbir şeyi dikkate almadan çalışmalarına devam ediyorlar. Yapı çalışma ruhsatlarının askıda olduğundan haberimiz var. Ruhsatınızı getirin, köylü görsün dedim, onu da getirmediler. Benim bilgim dışında bu çalışma yapılıyor. Jandarmaya haber verdiğimizde çalışmayı bırakıyorlar, jandarma gittikten sonra yeniden çalışmaya başlıyorlar. Bizler köylüler olarak mağdur durumdayız. Resmi olmayan yollarımız, tarlalardan geçen yolları kazıyorlar.” dedi.

“TARLAMA İZİNSİZ DİREK DİKTİLER”

Köyde ikamet eden Hulusi Aslan ise, firmanın hukuksuzca tarlalarını ihlal ettiğini iddia ederek, “Direği diktikleri tarla benim. Komşular geçebilsin diye ben tarlamdan yol açtım. Onlar da gelmiş bu yolu kazıyorlar. Aşağıda da çeşmelerimizi de parçalıyorlar. Bunu kime şikayet edeceğimizi bilmiyoruz” diye konuştu.

Yusuf Yılmaz isimli vatandaş ise mağdur olduklarını belirterek, “Benim tarlamı kazıyorlar. Sit alanı olduğu için ben tarlamdaki taşı bile sökemiyorum. Ama bizlerin haberi olmadan kazı yapmışlar. Köylünün hiçbir şeyden haberi yok. İlgili bakanlarımıza sesleniyoruz.” şeklinde konuştu.

“BURASI SİT ALANI NASIL KAZARLAR?”

Projenin askıda olmasına rağmen çalışmaların devam ettiğini aktaran Muhsin Yılmaz da, “Köyümüze yapılan bu proje İl Özel İdaresi’nce askıda. Kaçak yapıdan dolayı ceza yiyen firma tekrar başvuru yaptı, proje askıda. Köy muhtarımız itirazda bulundu. Bu tekrar İl Genel Meclisine gidecek. Köylünün anlamadığı çok fazla nokta var. Bunlar, izinleri olmadan nasıl kazı yapıyorlar, burası sit alanı. Her taraftan tarih çıkıyor. Benim köylüm tarlasındaki taşı temizleyemiyorken bu vatandaş gelip burayı nasıl kazıyor? İlgili merciler neden buna bir şey yapamıyor.” ifadelerini kullandı.