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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde Ağustos ayında 122 bin 91 konut satılırken, konut satışları ülke genelinde Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı.

Çorum’da ise 2023 Ağustos ayında 797 konut satılırken, bir önceki yılın aynı ayında 851 konut, Temmuz ayında ise 763 konut satıldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Samsun’da 2023 Ağustos ayında 2 bin 356, Tokat’ta 612, Amasya’da ise 516 konut satıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE AĞUSTOS’TA

122 BİN 91 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve %14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 7 konut satışı ve %9,0 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin oldu.