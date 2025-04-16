Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Mart ayı konut satış rakamlarını açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 oranında artarak 110 bin 795 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Çorum'da ise Şubat ayında 661 olan konut satış rakamı Mart’ta 483’e düştü.

Mart ayında konut satış sayıları Samsun’da 2 bin 52, Tokat’ta 461, Amasya’da ise 410 odu.

Editör: HABER MERKEZİ